Возможен ли секс в космосе?

NASA наконец решило изучить данный вопрос, чтобы узнать, могут ли люди безопасно размножаться во время долгосрочных миссий.

Национальные космические агентства и частные космические компании, похоже, избегают возможности соития в долгосрочных космических миссиях с экипажем. НАСА призывало изучить интимные и сексуальные потребности астронавтов, которые станут первыми жителями космических колоний, которые они планируют.

Многие высказывали опасения, что изучение возможности коитуса в космосе определит успех космических колоний и расширение человечества в космосе. Они сказали, что важно знать, безопасно ли размножаться и строить приятную интимную жизнь в космосе. Но это означало бы, что космические организации должны будут рассматривать людей как существ с потребностями и желаниями.

Близость и сексуальные отношения являются частью человеческой жизни, которую, по мнению некоторых ученых, следует обсуждать, поскольку космические агентства планируют долгосрочные миссии с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), Марс, Луну и за ее пределами. Они отметили, что одно дело отправлять орбитальные аппараты и марсоходы на другие планеты, а другое-отправлять людей жить в космосе в долгосрочной перспективе, сообщил EarthSky.

Исследователи психологии из Университета Конкордии утверждают, что изучение психосоциальных аспектов человеческого фактора в космосе важно и что космическим программам пора охватить новую дисциплину, называемую космической сексологией. Это всестороннее научное исследование близости и сексуальности в космосе.

Они считают, что ограничение близости в космосе может поставить под угрозу психическое и сексуальное здоровье астронавтов и привести к снижению производительности экипажа и успеха миссии. На сегодняшний день немногие исследования, касающиеся размножения, ограничены воздействием радиации и микро – и гипергравитации на грызунов, амфибий и насекомых.

Но из-за табу и консервативных взглядов некоторые организации игнорируют важность этой новой дисциплины. Они считают, что отсутствие предвидения может привести к проблемам в будущем. Они поощряют космические организации развивать космическую сексологию как научную область и исследовательскую программу для разработки систем, мест обитания и учебных программ, которые позволяют близость за пределами Земли.

Саймон Дюбе, психолог из Университета Конкордии, сказал Mic, что ни одно исследование не изучало интимность и сексуальные функции человека в космосе или космических аналогах или как это может повлиять на производительность экипажа.

Но после многих лет уклонения от темы НАСА, наконец, заявило, что они открыты для этой идеи. Они подчеркнули, что теперь они больше обеспокоены обеспечением здоровья и безопасности членов экипажа, которые будут отправлены на более длительные периоды в космос, сообщает New York Post. Программа космических исследований космического агентства в настоящее время работает над смягчением опасностей космического полета для астронавтов.

Они заявили, что готовы провести углубленное исследование репродуктивного здоровья в космосе в будущем, если это потребуется. Например, Daily Star сообщила, что были вопросы о том, реально ли зачать и родить в космосе, поскольку никто не знает, можно ли осуществить коитус в невесомости и как будет работать физика жидкости и ее базовая механика.

Астроном и физик доктор Джон Миллис сказал, что мужское возбуждение может быть проблемой в космосе. Вагинальная влажность – еще одна проблема, потому что жидкость, скорее всего, просто останется в области секреции из-за отсутствия гравитации. Тем не менее, оба они все еще возможны и не обязательно остановят возбуждение, хотя это может быть неприятно.