Мнение: Волноваха освобождена!

После упорных боев, войска Донецкой Народной Республики освободили от украинских нацистов Волноваху. Также освобожден ряд населенных пунктов к северу от города в направлении на Угледар. Информацию подтвердили сегодня утром и в МО РФ. Волноваха памятна тем. что именно тут длительное время располагалась большая группировка, которая должна была брать Докучаевск и наступать к югу Донецка к границе РФ. Первое видео из освобожденной Волновахи https://t.me/boris_rozhin/30747 (на фото, больница на юге города – в ней пряталось почти 200 гражданских лиц, из них более 40 детей – эвакуировать их не дали). Стоит отметить, что сообщения о взятии в Волновахе не отменяют проблем связанных с возможностью наличия в районе города или в самом городе оставшихся групп противника и одиночных снайперов, которые не смогли отойти в направлении Угледара. Плюс мины и все такое.Ну и плюс гуманитарный вопрос стоит предельно остро.Взятие Волновахи позволит высвободить дополнительные силы для развития наступательных операций на оккупированных врагом территориях ДНР.

Кроме того, приближается момент полного взятия под контроль трассы Мариуполь-Донецк. В самом Мариуполе кольцо вокруг окруженной группировки противника неумолимо сжимается.

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