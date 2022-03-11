Стало известно об использовании иностранными хакерами компьютеров КНР для атак на Россию

Кибератаки из-за границы осуществлялись для захвата контроля над компьютерами в Китае и последующих атак с них на Россию, Украину и Белоруссию, в 87% случаев целью атак была именно Россия, сообщают СМИ.

Агентство «Синьхуа» пишет со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Сети, что «находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», передает РИА «Новости».

Анализ данных показал, что в 87% целью кибератак была Россия.

Указывается также, что КНР с конца февраля фиксирует многочисленные кибератаки из-за границы, включая США.

Ранее сайты Sputnik по всему миру подверглись DDoS-атаке. Также в «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.

Кроме того, хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну».