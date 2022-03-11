 

В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов

11.03.2022, 8:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова.

«Зеленский будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону. Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории РФ будет национализировано», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

По его словам, подобные враждебные решения со стороны нынешней киевской власти не останутся без ответа и никому не сойдут с рук.

Напомним, в четверг Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В США назвали самый боеспособный российский истребитель

22.02 / Во Львовской области будут судить бывшего руководителя религиозной организации за изнасилование девочек

20.10 / ЕК впервые показала карту заболевания коронавирусом в Европе

12.04 / Рособрнадзор решил не переносить ЕГЭ в 2021 году

28.05 / Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

28.07 / В Ивано-Франковской области подтвердили гибель летчика Табанюка, полиция открыла производство по факту авиакатастрофы

07.06 / Бренд Dodge выпустит новый компактный кроссовер Hornet

20.07 / Азербайджан выразил «горькое разочарование» из-за «недружественного шага» Сербии

24.11 / Захвативший в РФ в заложники шестерых детей мужчина сдался полиции

08.07 / Общество: Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика