В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова.

«Зеленский будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону. Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории РФ будет национализировано», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

По его словам, подобные враждебные решения со стороны нынешней киевской власти не останутся без ответа и никому не сойдут с рук.

Напомним, в четверг Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.