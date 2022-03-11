Дефицит бюджета США оказался выше прогноза

В феврале дефицит бюджета США составил 216,59 млрд долларов, хотя в январе наблюдался профицит в 119 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Государственные расходы в феврале снизились на 9,4% в годовом выражении – до 506,475 млрд долларов, а доходы упали на 16,7% – до 289,886 млрд. При этом аналитики предсказывали дефицит в 49,5 млрд долларов. В 2021 году дефицит бюджета в феврале составлял 310,922 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DailyFX.

Напомним, совокупный государственный долг США достиг рекордного показателя в 30 трлн долларов.