 

Дефицит бюджета США оказался выше прогноза

11.03.2022, 7:06, Новости дня
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В феврале дефицит бюджета США составил 216,59 млрд долларов, хотя в январе наблюдался профицит в 119 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Государственные расходы в феврале снизились на 9,4% в годовом выражении – до 506,475 млрд долларов, а доходы упали на 16,7% – до 289,886 млрд. При этом аналитики предсказывали дефицит в 49,5 млрд долларов. В 2021 году дефицит бюджета в феврале составлял 310,922 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на DailyFX.

Напомним, совокупный государственный долг США достиг рекордного показателя в 30 трлн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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