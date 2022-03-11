ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От РФ потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, сообщил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как сообщил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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