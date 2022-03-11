 

Disney решила приостановить работу в России

11.03.2022, 6:15, Новости дня
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Несколько компаний сообщили, что решили приостановить или ограничить деятельность в РФ из-за ситуации вокруг Украины, санкций и связанных с этим трудностей. В частности, речь идет о Disney, Mars, JP Morgan Chase, Uniqlo, Stellantis, Essilor Luxottica, «Оболони».

Disney, которая на прошлой неделе объявила о приостановке выхода продукции в российских кинотеатрах, сообщила в четверг о приостановке остальной деятельности в России, включая «лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов». При этом «некоторые виды деятельности будут приостановлены незамедлительно». Сотрудники компании в РФ не потеряют трудоустройство.

Американская компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории РФ и импортировать или экспортировать продукцию, «деятельность в социальных сетях и реклама в РФ и Беларуссии будут приостановлены». Любая прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь. При этом российские производства продолжают операционную деятельность, передает РИА «Новости».

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) заявил, что прекратит операции в РФ на фоне ситуации вокруг Украины, информирует Axios.

Компания Uniqlo приостановит работу всех 50 своих магазинов в России, а также интернет-магазина с 21 марта. При этом компания заявила, что продолжит поддерживать свих сотрудников.

Автоконцерн Stellantis временно приостановил экспорт легких коммерческих автомобилей (LCV), выпускаемых на заводе в Калуге, также прекращены импортные поставки машин в Россию из-за проблем с логистикой.

Итальянская компания Essilor Luxottica, занимающаяся производством оправ для очков, также временно ограничивает свою работу в России. Компания «обязуется продолжать предоставлять основные медицинские услуги по уходу за зрением», передает ТАСС.

Украинский производитель напитков «Оболонь» принял решение о прекращении какого-либо сотрудничества с Россией, так как это «противоречит принципам и гражданской позиции» компании.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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