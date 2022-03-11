Власти Никарагуа решили отозвать посла из Испании

Посла Никарагуа Карлоса Миденсе отзывают из Мадрида из-за «интервенционистских угроз» со стороны Испании, сообщил МИД Никарагуа.

Ведомство проинформировало об этом испанский МИД. Поясняется, что власти Никарагуа решили пойти на такой шаг в ответ «на постоянное давление и интервенционистские угрозы» в адрес посла, «которые делают невозможным выполнение дипломатической работы», передает ТАСС.

Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес назвал фарсом прошедшие в республике в ноябре президентские выборы, на которых одержал победу лидер страны Даниэль Ортега.

ЕС в начале января ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Никарагуа на фоне недавних выборов в этой стране, которые в Брюсселе сочли недостаточно демократичными и легитимными, передает РИА «Новости».

На выборах, которые состоялись 7 ноября, правящий Сандинистский фронт народного освобождения с кандидатами на пост президента и вице-президента Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо набрал 75,87% голосов, явка составила 65,26%.