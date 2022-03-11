Мнение: Американские военные биолаборатории на Украине

Брифинг МО РФ по поводу американских военных биолабораторий на территории Украины.

Пока что РФ предоставила больше фактов и улик попыток разработк американцами ОМП на Украине, нежели сами США смогли найти в Ираке в попытках "обнаружить" ОМП Саддама Хуссейна.

Для читателей блога тема это конечно не нова, первые материалы на эту тему выходили еще лет 5 назад. Сейчас просто все это постепенно подтверждается и обрастает фактурой. Отсюда и спешные попытки США подчистить хвосты.

Нуланд конечно допустила большой косяк, когда признала факт наличия лабораторий, а потом начала их оправдывать. За это уже не только у нас, но и в штатах укхватились. Если РФ грамотно разыграет эту карту, может получится также, как было с историей про секретные тюрьмы ЦРУ, которые были в том числе и на Украине.

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