 

Лидеры ЕС разошлись во мнении о членстве Украины

11.03.2022, 4:55, Новости дня
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Участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале расходятся во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС, сообщают информационные агентства.

Bloomberg сообщает, что при обсуждении того, «следует ли настаивать на ускоренной процедуре», ряд «восточных стран» призвал выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева», передает ТАСС.

Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя «дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе» заявил: «Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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