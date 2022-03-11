Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве

Присяжные признали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова виновным по делу об убийстве, сообщил его адвокат Артем Сарбашев.

В четверг «состоится обсуждение вердикта и оглашение приговора», сообщил Сарбашев. Во второй раз дело рассмотрели за семь судебных заседаний. Последнее было назначено на 10 утра в четверг, но присяжные удались в совещательную комнату только в 18.00 мск и заседали почти до 01.30 пятницы, передает ТАСС.

Напомним, в 2019 году Кулаков был задержан по подозрению в убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Он не признает вину в убийстве. В октябре 2021 года присяжные оправдали Кулакова. 23 декабря Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. В феврале 2022 года Кулакова во второй раз арестовали по подозрению в убийстве.