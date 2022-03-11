Мир в ярких касках

Разговор с шестиклассником-юнармейцем накануне спецоперации России.

Мальчику 12 лет, русский, живет в Красноярске.

— Я автомат разбираю-собираю за 1 минуту 30 секунд. А вообще надо за 30 секунд.

— Зачем?

— На войне, если заклинит на поле боя, что будете делать? За 5 минут разбирать? Если после перезарядки клинит, значит, у вас проблема — глиста ушла.

— Куда? Какая глиста?

— Деталь так называется. Глиста идет по рельсу. Если слетела, то клинит. Для этого и нужна спецподготовка — разбор-сбор за 30 секунд. У меня не было такой проблемы, чтобы глист не встал на свое место.

— Глист тебя слушается?

— Ага (смеется).

— А зачем вам это все в школе?

— Не знаю. Готовят нас. Считается, что когда нам будет по 14 лет и около Красноярска будет большая война, нас отправят на нее. Мы даже клятву давали.

— И что там в ней?

— Ну соглашаемся. Что если надо будет, то мы пойдем.

— Куда?

— На поле боя, куда-куда.

— Сейчас обычно техника воюет. Дроны, беспилотники…

— Пехота всегда нужна будет. Дрон летит — его сразу видно. Сбил, и все. А человека в камуфляже в траве не сразу заметишь… Ну не знаю, нас готовят, и все.

— А когда началось, с 5-го класса?

— Да.

— А как? Вас позвали?

— Сами записались. У нас бывший учитель, классный руководитель с первого по пятый класс был, он и ведет Юнармию. Он из нашего класса спокойно пацанов брал… Он нас убить захотел… Один автомат с порохом и патронами весит 5 кг. Бронежилет 5, берцы, рюкзак с патронами, гранатами, там еще запаска — килограмм 15 точно.

— Так вам дают форму?

— Надо покупать. Форма стоит 7 тысяч. Ну если, например, у постовых нет — он даст, конечно. Но вообще…

— Если родители одобрят, то им покупать?

— Да. У меня будут покупать. У друга уже купили. Пипец, мучались: берцы тяжеленные, там же железо — вот тут (показывает). Друг говорит: зачем? Пнул бордюр, чуть пальцы не сломал. Вопит: зачем? Говорю: чтоб пуля не пробила.

Пуля рикошетом от берца в лоб — херак. В подбородок — бах, и нет тебя.

— Зато берцы целые.

(Смеется.)

— Занятия у вас там?

— Да, раз в неделю. Стреляем из винтовки, разбираем автомат, военное дело проходим.

— Интересно?

— Да.

— В будущем как это тебе поможет?

— Ну если в армию призывают, приходишь с повесткой и юнармейским билетом, тебя отправят не в слабые войска, а в ВДВ, в высшие войска — раз подготовка есть.

— Ты бы хотел служить?

— Не знаю, бывает, думаю об этом с охотой, бывает, нет.

— От чего зависит?

— Когда есть война — неохота, когда нет — охота.

(Следует долгий рассказ про компьютерные игры, стрелялки.)

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

— Ну а что сейчас? Говоришь, началось?

— По идее, Путин сейчас переговаривается, ну он нам рассказывает, что переговаривается с Украиной. Людей уже выводят. А еще им нужен этот Крым — Украине. Им нужно вернуть свой Крым, он у них под боком. Свой личный остров. Они еще в том году начинали воевать, угрожали. Тогда все разошлось, а сейчас все накаливается. 19 февраля в 4 утра скинули две бомбы на город. На Донецк. И погиб первый русский солдат. По идее, считается, что все делают американцы.

— А им-то что?

— А им, поймите, надо… Вот заберет Донецк Украина, и американцы в Донецке базу поставят. И они все ближе к России. Уже у американцев в Грузии база стоит. Были новости, я слышал, что американский патрульный истребитель летал над Черным морем.

— Ну а почему нет? Море-то общее.

— Да, но американцы высматривают уже, как напасть. И почему боевые войска наши, России, в Абхазии стоят, сейчас в Донецке еще? Чтоб американцев не подпускать. В Украине уже стоят американские войска, базы. И по идее, все это дело начала Америка. На Украину надавила, что вот у вас будет такой кусочек, и Донецк ваш будет (а Донецк сначала был сам по себе, потом попросился к России. Потому что тяжело выживать, он маленький, а рядом большая страна). И Крым отвоюем, и Крым ваш будет, если выиграем, и вся РФ ваша. И Украина решила пойти на войну. Кто уговаривал Украину, явно были мастерами своего дела.

Считается, как бы Украина ни при чем, везде американцы.

— А что они хотят?

— Им надо ближе к России. Они будут все ближе и ближе к России. А потом, когда будет уже много людей около России, они хотят напасть.

— Зачем?

— Ну они ж… Как вам сказать. Такой большой кусок. Когда мы продали американцам… Ну вы поняли… Еще давно. Как этот остров?

— Аляску?

— Да. Они поняли, если Аляска была у России, значит, у нее еще много таких лакомых кусочков. Что много меди, алмазов, золота. И бенз… и нефти, газа. Им вот это надо, и американцы рвутся захватить

— Мы же и так это все продаем.

— Так им-то надо бесплатно получать. И еще с этого деньги забирать. И они идут и идут, но, видите, помню, нам рассказывали, что как бы не шпион — новости РФ — попали в Америку, и скрытую камеру на себя поставили и были на бунте против России. И там сказал президент: «Убьем Россию!» И не только политики, все жители спокойно так: «Убьем Россию, убьем Россию». В Америке не любят российских. И Путин еще враждует с американским.

— Президентом?

— Да. Тот его оскорбил при встрече и поугрожал, что скинет ядерные бомбы. И они из-за этого поругались, и сейчас они ругаются-ругаются и как бы вот… Но Америка не может понять, что нас-то больше. В РФ точно находится 500 тысяч ядерных бомб. В каждом городке, ну тысяч по 20 запасов этих. Если мы возьмем хоть два города и полетим на Америку, Америка просто в живых не останется. Но Путин понимает, что если он на Америку скинет, все по океану, невзирая на два океана… Что смеетесь?

— Атлантический и Тихий?

— Да, рядом. И вся ядерная энергия расплывется по океану. По океанам. Будут рыбы подыхать. У нас понимают, что смысла нет на них тратить ядерные бомбы. А Америка этого не понимает: по всей же РФ разлетится ядер.

Кемерово. Участники флешмоба «СвоихНеБросаем». Фото: Данил Айкин / ТАСС

— Радиация?

— Да, радиация. И все, они же там жить не смогут.

— Кто?

— Американцы, если сбросят бомбы и захватят Россию, все равно же жить там не смогут.

— Никто не сможет, думаю.

— Да. Просто будет Чернобыль. Просто заброшенный старый город. Ни у кого не будет плюсов, если сбросят ядерную бомбу.

— Чем все кончится, как думаешь?

— Если украинский президент послушается Путина, войны не будет. А если — американцев, война будет. И очень жестокой. У РФ плюс — техника сильно бронированная. Всякие там приборы новые, снаряды улучшенные, снайперские винтовки. У Китая солдаты хорошие, их много, они из-за солдат впереди. Но китайскому танку пробить русский танк можно только с пяти выстрелов. А еще у нас автомат Калашникова: когда в воду с ним ныряешь, вышел — автомат стреляет, он еще из-под воды начнет шмалять. А у американцев М-4: она сразу — всё, вода в порох попала, и не стреляет. (Подробно объясняет механические нюансы преимущества русского оружия.) Американцы предлагают свое оружие, но Киеву надо подумать.

Если где-то в болоте будут биться, русский нырнет под воду с автоматом — ему ничего не будет, украинец нырнет с М-4, вылезет — автомат не стреляет.

По идее, Украина пользуется автоматом Калашникова, но у них устаревшая версия. Его часто заклинивает. (Рассказывает почему, снова всякие премудрости с «глистой».) Украина проиграет по оружию, по технике. Русские танки на первом месте стоят, их не пробить.

России неохота воевать с Украиной. Но когда ввели американские войска в Украину, она перестала любить Россию. До такого дойти в ХХI веке, вроде люди умные — нет, им надо воевать. Ну потом всё, проиграют, людей очень много потеряют, и все как бы. Минус Украина у нас останется. И Украину, когда сдастся, явно кто-то захватит. […] В Абхазии русские войска стоят. Если б их там не было, давно американцы вторглись бы. Но там столько солдат РФ стоит на границе! И считается, там такой лакомый кусочек, там такая погода, и американцы явно бы его забрали. Если бы РФ там не было, американцы уже там были бы. А РФ не надо, чтобы рядом были американцы. Потому что Путин понимает, что если американцы рядом, до добра они не доведут.

— Почему?

— Ну потому что увидят, какая Россия. Подъедут к границе и увидят, какая РФ большая. Не большая, но видно это все — дома там, и видно, что все это можно захватить. И пойдут войной. Нам в классе учитель это рассказал, и пацаны все: «Американцы — петухи!» И стали по партам стучать, бунт устроили. Учитель так смотрит…

— О чем он думал в этот момент?

— Не знаю… Бешеные дети, скажет… Я даже не знаю, ну зачем Америка вмешивается в дела Украины, России. Ну у них не такая большая территория, но она же есть. Живите вы там у себя. У вас есть страны другие поближе — Испания, например. Захватывайте их. Че вы лезете-то сюда? На Японию они скидывали ядерную бомбу. Во время окончания Второй мировой войны американцы решили проверить на людях ядерную бомбу. На Нагасаки маленькую, слабую бомбу скинули, «Малыш», люди выжили. А на Хиросиму они сбросили уже «Большого Джона», вот он там все разнес. «Малыш» половину людей перебил, он был как этот стол, а «Джон» мало кого в живых оставил. Он как эта комната. Это столько ядера было. Можно сказать, как Чернобыль взорвался. По идее, сейчас идут новости, что и в нем американцы виноваты.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

— В Чернобыле?

— Да. Потому что туда комиссия американцев приезжала посмотреть на этот ядерный реактор. И сейчас думают, вдруг они там подрезали что-то специально, установили. Потому что минус Чернобыль — минус защита Украины. Она сожмется в маленький городок, оттуда уедут все, уже можно станет бомбить — так американцы готовились к войне. Это ж вроде после Второй мировой было — Чернобыль?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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