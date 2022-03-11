 

Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных

11.03.2022, 3:30, Новости дня
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«Бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что «бандеровские банды уже ослабли морально и физически» и «принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия». В частности, они, пользуясь «общедоступными базами телефонов», звонят семьям военных, заявляя о гибели военнослужащих. 

«Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь. Какое-то время родственники остаются в неведении», – рассказал глава Чечни. 

Он «сравнил такие методы с фашистскими», отметив, что «это в очередной раз доказывает истинную сущность бандеровщины». Кадыров привел чеченскую поговорку: «Побоявшийся подраться с конем подрался с седлом». По его словам, таков «боевой дух нациков и (не удивляйтесь) шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке». «Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?» – сообщил он.

Кадыров отметил, что «в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы». «У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», – сообщил он.

Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против РФ и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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