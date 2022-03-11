Мнение: Результаты 27-го теста

Друзья, результаты последнего тестирования (27-го) появились на моем сайте.

https://psychoalchemy.ru/test/results/ – Общие результаты всех участников. Воспользовавшись поиском по имени/ фамилии можно найти свои балл и score.

https://psychoalchemy.ru/test/results/prt27/ – Список сертифицированных участников

И курс и тестирование в этот раз проходили в экстремальных условиях, я этого, конечно, никак не ожидала.

И в качестве подарка всем, кто нашел в такое сложное время возможность проходить тест и тем более курс + тест, в общей таблице добавлены дополнительные score. Это значит, что место в общем рейтинге у всех, кто прошел курс и тест и особенно получил сертификат, станет существенно выше, чем в обычное время после тестов.

Всем проходившим курс и тест добавлено +2.0 к score. Всем проходившим тест автономно добавлено +1.0 к их фактическому score. В остальном score рассчитывался как обычно: для тех, кто заработал сертификат = (результат участника в баллах)/(лучший результат в баллах) + 1.0 ; Для тех, кто сдал тест, но на сертификат баллов не хватило = (результат участника в баллах)/(лучший результат в баллах).

Как всегда давайте поздравим победителей. Попросим их показать свои фото, чтобы мы видели их умные глаза.

И всех, кто проходили курс и (или) тест, я прошу описать свои ощущения от прохождения теста и курса в такое время.

Позже опишу принципы траблшутинга, то есть решения конфликтов, и обсудим, как избежать ситуации вражды и ненависти в отношениях, как избежать острого дефолта.