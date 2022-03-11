 

Мнение: Результаты 27-го теста

11.03.2022, 2:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Друзья, результаты последнего тестирования (27-го) появились на моем сайте.

https://psychoalchemy.ru/test/results/ – Общие результаты всех участников. Воспользовавшись поиском по имени/ фамилии можно найти свои балл и score.

https://psychoalchemy.ru/test/results/prt27/ – Список сертифицированных участников

И курс и тестирование в этот раз проходили в экстремальных условиях, я этого, конечно, никак не ожидала.

И в качестве подарка всем, кто нашел в такое сложное время возможность проходить тест и тем более курс + тест, в общей таблице добавлены дополнительные score. Это значит, что место в общем рейтинге у всех, кто прошел курс и тест и особенно получил сертификат, станет существенно выше, чем в обычное время после тестов.

Всем проходившим курс и тест добавлено +2.0 к score. Всем проходившим тест автономно добавлено +1.0 к их фактическому score. В остальном score рассчитывался как обычно: для тех, кто заработал сертификат = (результат участника в баллах)/(лучший результат в баллах) + 1.0 ; Для тех, кто сдал тест, но на сертификат баллов не хватило = (результат участника в баллах)/(лучший результат в баллах).

Как всегда давайте поздравим победителей. Попросим их показать свои фото, чтобы мы видели их умные глаза.

И всех, кто проходили курс и (или) тест, я прошу описать свои ощущения от прохождения теста и курса в такое время.

Позже опишу принципы траблшутинга, то есть решения конфликтов, и обсудим, как избежать ситуации вражды и ненависти в отношениях, как избежать острого дефолта.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Skoda Auto India продлевает гарантию, графики обслуживания и RSA

05.07 / “Проиграл всем”: Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека

09.11 / 69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

28.01 / Поиск идеальных джинсов и эксклюзива. Тренды в моде, которым следуют француженки

19.07 / Онколог Недозимованый объяснил, как можно определить рак кишечника до появления симптомов

27.11 / Межведомственная комиссия перепишет финал “Колобка”

01.08 / «Если яйца выдержат, считать оправданным по суду…»

01.09 / Эксперт: Путин некоторое время выбирал между Лукашенко и оппозицией

01.03 / «Мама, я тебя люблю, если будет похоронка, не верь сразу»

24.07 / Вирус у нас в мозгах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика