 

Мнение: Коротко по Украине. 10.03.2022

11.03.2022, 2:38, Разное
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Коротко по Украине. 10.03.2022

1. Мариуполь. Продолжается зачистка. Продвижение в северной и восточной частях города. Мангуш блокирован. Продолжается зачистка Волновахи. Большинство мирных жителей — в заложниках у нацистов и являются для них расходным материалов для различных провокаций.

2.Запорожье. ВС РФ к востоку от Гуляйполе продвигаются к Новой Новоселке и Угледару. Со стороны Новотроицкого на север давят силы ДНР. У ВС РФ тут два варианта: либо доворачивать на Угледар, либо пробиваться через Великую Новоселку к трассе Донецк—Курахово—Запорожье, с дальнейшим наступлением на Красноармейск.

3. Изюм-Балаклея. Отразив контратаки ВСУ, ВС РФ начали продвигаться в направлении Чугуева и восточных окраин Харькова, с целью блокировки города с востока. Также стоит отметить удары в районе Люботина к западу от города. Пока до конца неясно, куда дальше будет двигаться Изюмская группировка в контексте движения на коммуникации Донбасской группировки ВСУ.

4.Киев. Продолжились бои к западу и востоку от Киева. Бровары пока под ВСУ, но отмечается продвижение механизированных колонн на юг и юго-запад — войска, по сути, обтекают укрепрайон ВСУ и стремятся к дальнейшему охвату Киева, с целью его полного блокирования.

5.Кривой Рог — Никополь. Выставив заслоны к северу от Николаева, ВС РФ за последние сутки серьезно продвинулась в направлении Никополя. Контроль над ним должен обезопасить ЗАЭС, а также перерезать трассу Запорожье—Никополь—Кривой Рог.

6. Одесса. Без серьезных изменений. Российские корабли осуществляли недалеко от Одессы пуски «Калибров», которые ошибочно приняли за обстрел Одессы. «Калибры» запускались по аэродрому в районе Кривого Рога. ВСУ планируют в ближайшее время подорвать оставшиеся мосты с Приднестровье, чтобы помешать гипотетическому использованию российских войск, развернутых в ПМР.

7.Северодонецк-Лисичанск. Продолжаются бои в районе агломерации, но прямого штурма городов пока что нет. Рубежное также пока под ВСУ. В районе Попасной еще продолжаются бои.

8. Донецк-Горловка. Без существенных изменений. На фронте здесь продолжается позиционная война с активным применением артиллерии. ВСУ попутно продолжают бессмысленные обстрелы Донецка и других городов и поселков.

9. Николаев. Город уже достаточно плотно обложен. ВСУ ждет штурма, но ВС РФ пока что ограничивается блокированием города.

10.Чернигов — Сумы. Без существенных изменений. Продолжается возня с гуманитарными коридорами.

Переговоры Лаврова и Кулебы ожидаемо не привели к результатам. СВО продолжается. Режим Зеленского по-прежнему не готов принять требуемые условия, что обуславливает как продолжение операции, так и нарастающую «сириизацию или идлибизацию Украины».

Трансялция по Украине как обычно в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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