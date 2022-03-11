«Мы видели сломленных плачущих людей, которые приехали ни с чем»

Желание помочь беженцам из Украины в Германии со стороны жителей и властей очень велико; сейчас беженцы — одна из главных тем в немецких СМИ.

Многие люди готовы принять беженцев в частном порядке. Тема «бегства» очень глубоко укоренилась в коллективной памяти в Германии, поскольку миллионы немцев сами были беженцами после Второй мировой войны. Солидарность сейчас поэтому очень велика. Например, одна из многих добровольцев, Хильде Маттайс, которая организовала автобусные поездки и сама ездила на словацко-украинскую границу, пишет в газете Schwäbische Zeitung: «Мы потрясены сердечной, щедрой и бескорыстной готовностью стольких людей жертвовать и с распростертыми объятиями принимать семьи из зоны боевых действий».

Беженцы из Украины получают бесплатный проезд как на междугороднем, так и на местном общественном транспорте Германии. Беженцы, остро нуждающиеся в финансовой помощи, получают ее по предъявлении действующих документов, удостоверяющих личность, в качестве первой помощи еще до получения обычных социальных пособий. Тысячи врачей по всей Германии готовы оказывать медицинскую помощь прибывшим беженцам совершенно бесплатно. Только в Берлине более 500 частных медицинских клиник разного направления предложили свою незамедлительную помощь.

Аналогичная ситуация сложилась и в Швейцарии: «В настоящее время мы получаем бесчисленные предложения о частном жилье для беженцев из Украины», — пишет организация помощи беженцам fluechtlingshilfe.ch, — «население Швейцарии очень солидарно, многие люди готовы принять беженцев у себя дома и предоставить им комнаты, квартиры и дома отдыха. Мы хотели бы поблагодарить их за это! Ваша помощь очень важна. Вместе с вами мы можем внести большой вклад в оказание ее в украинском кризисе».

О Берлине очевидцы сообщают:

«Это происходит прямо сейчас на главном вокзале Берлина! До 1000 беженцев прибывают туда из Украины на поездах и автобусах.

Они продолжают искать места для ночлега и пути для дальнейшего путешествия на запад. Мы видели так много плачущих сломленных людей, которые действительно приехали ни с чем, имея при себе лишь немного одежды, пожертвованной на украинской границе. Поэтому сплоченность, которая существует на вокзале, важна как никогда».

Рассказывают трогательные истории, например, в Süddeutsche Zeitung: «Один из тех, кто принял у себя дома беженцев — Антон Лиммер. В воскресенье на чердаке своего дома в Дахау он приютил 49-летнюю украинку Светлану и ее 21-летнюю дочь Анну Гурин из Киева. «Они были измотаны», — сочувственно говорит он. У женщин с собой был только небольшой рюкзак, 60-летний отец остался в Украине, чтобы защищать страну. В поезде в Польшу в спальном купе, рассчитанном обычно на четверых, сидели до 40 человек.

Фото: EPA-EFE

Анна Гурин прекрасно говорит по-английски, всего через четыре месяца у нее в кармане была бы степень бакалавра права. «Теперь я не знаю, что делать дальше». Но она счастлива, что приехала сюда. «Местные помощники делают невероятно большую работу. Они не знали нас, но сразу же помогли нам. После долгой поездки на автобусе моей маме стало совсем плохо, и ей сразу же дали таблетки».

Ее последние дни в Украине были адом. «В Киеве мы находились дома лишь короткое время и вынуждены были снова и снова бежать в убежища. Все были очень напуганы». Здесь ей снова стало легче дышать. «В первую ночь я снова смогла спокойно спать. Раньше я сильно дрожала по ночам и боялась за маму и родных». На будущее она надеется. «Мое сердце в Украине, я желаю мира. Я хочу учиться и работать там».

Тем временем она поддерживает связь с отцом и братом по мобильному телефону.

«Я счастлива, когда каждый день получаю от них сообщение. Тогда я знаю, что они еще живы».

Немецкая общественная вещательная компания NDR сообщает: «Многие беженцы из Украины прибывают на поезде на главный вокзал Гамбурга. Там их ждут помощники в желтых жилетах. Они стоят по всей станции, держа в руках синие и желтые таблички, предлагая поддержку. Место встречи находится рядом с туристическим центром: там беженцы могут отдохнуть, получить напитки и перекусить. Автобус курсирует между главным вокзалом и центром приема беженцев в Ральштедте».

Насколько частные лица помогают, настолько же власти перегружены ажиотажем: «Украинские военные беженцы стоят в длинных очередях у центра первичного приема в Ральштедте», — пояснил во вторник Деннис Теринг (ХДС), глава парламентской группы ХДС в Гамбурге, как сообщает NDR. «Прибывающие беженцы, особенно женщины и дети, вынуждены стоять на улице в холоде». Добровольцы сообщают о нехватке еды и питья. Не было даже одеял для ожидающих. «Недопустимо, чтобы дети и женщины, испытывающие тяготы бегства, вынуждены были часами ждать на холоде. Срочно требуются отапливаемые палатки для ожидания…»

Фото: EPA-EFE

tagesschau.de объясняет правила приема беженцев с Украины в Германии — и сравнивает их с так называемым «кризисом с беженцами» 2015 года, когда в Германию приезжали люди с Ближнего Востока: «Плохой контроль и лишь частичная регистрация беженцев вызвали сильное беспокойство среди населения во время кризиса 2015 года. В случае с Украиной гражданам до сих пор разрешался безвизовый въезд в ЕС. Согласно заявлению министерства внутренних дел, федеральная полиция усиливает контроль «на восточных внутренних границах». Однако регулярного пограничного контроля не существует. Министр внутренних дел Фезер в докладе из Берлина обосновала это «совершенно иной ситуацией, нежели в 2015 году». Как поясняет tagesschau.de, в отличие от предыдущих лет,

беженцам из Украины не придется доказывать необходимость в защите в индивидуальном порядке.

С этой целью была создана директива ЕС от начала 2001 года, которая предназначалась на случай «массового притока» перемещенных лиц. Директива была разработана вследствие югославских войн 1990-х годов и была призвана предотвратить перегрузку государственных органов по предоставлению убежища. Таким образом, так называемая «Дублинская процедура» не применяется и к лицам, нуждающимся в защите («Дублинская процедура» предусматривает, что люди должны обращаться за защитой в первой стране въезда в ЕС).

Как сообщает tagesschau.de, «временная защита» для выходцев из Украины первоначально действует в течение одного года. Однако она может быть продлена в общей сложности еще на два года. Лицам, совершившим определенные преступления или представляющим опасность, может быть отказано в защите. Беженцы первоначально получают так называемый временный «вид на безопасное жительство» и пособие в соответствии с Законом о пособиях беженцам. Эти пособия в основном выплачиваются федеральными землями. Беженцы не имеют прямого права на получение социальных пособий, если не могут доказать, что нуждаются в них. Однако в отличие от тех, кто просит убежища, прибывшие с «временной защитой» должны иметь немедленный доступ к немецкому рынку труда, то есть им должно быть разрешено работать. Также украинским детям разрешено немедленно пойти в школу в Германии.

Борис Райтшустер

— специально для «Новой», Германия

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