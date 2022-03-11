Мнение: Рекорды и Альцгеймер

Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с санкциями против России

Ну как бы не у всех все-таки так плохо с головой. США, обладая мировой валютой, имели возможность эмитировать доллар и прокачивать его через свою экономику, сбрасывая избыточные деньги за пределы США. Чем, собственно, и поддерживали приемлемый уровень инфляции у себя.

Теперь сбрасывать особо некуда – за пределами США уже не кризис, а полная экономическая катастрофа. Точнее, приближение к ней. Соответственно, прежние механизмы перестают работать. И избыточная долларовая масса начинает давить уже на сами США. Тем более, что уже при Байдене было «напечатано» весьма и весьма солидное количество этих самых долларов.

Но, понятно, что брать ответственность на себя для любого политика – это нож в печень. Поэтому виноват кто-то другой. Или что-то другое. «Я здесь ни при чем» – универсальная отмазка. «Прошу отнестись с пониманием», в общем…

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