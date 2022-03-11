 

Госдеп ответил на сравнение Украины с Сирией и Йеменом

11.03.2022, 2:05, Новости дня
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность возникновения на Украине ситуации с оружием, схожей с ситуациями в Сирии и Йемене.

Прайса спросили, беспокоит ли Вашингтон тема «распространения оружия», судьба оружия, поставляемого сейчас Киеву западными странами. «Увидим ли мы ситуацию, схожую с тем, что мы видели в Сирии или Йемене?» – спросил журналист.

Представитель Госдепа ответил, что США «сейчас видят украинский народ, украинских военных, противостоящих агрессору» и «поддерживают украинское правительство» и «украинский народ в их способности делать именно это», передает ТАСС.

США также намерены «поддерживать украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах», но «это не означает», что в Вашингтоне «возлагали бы обязательно большие надежды», заявил Прайс.

«Мы слышали от министра иностранных дел Кулебы после встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, к чему Российская Федерация продолжает стремиться – это капитуляция Украины», – сказал он, добавив, что «это не то, чего можно достичь или решить и добиться с помощью дипломатии».

США считают, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».

Вашингтон считает, что «стратегические условия», которые привели к отмене встречи глав внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, не изменились, планов проведения новых подобных контактов нет. 

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса. Псаки заявила, что США – «крупнейший поставщик военной и гуманитарной помощи в мире», передает РИА «Новости».

РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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