Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием

Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен», они «занимаются обычной наукой», а не «военными технологиями». «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа… Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский заверил, что не рассматривал предложение американцев покинуть страну и продолжает находиться на Украине: «Мое местонахождение на Украине, в Киеве, это не секрет». Он призвал Запад усилить санкции против России, так как «если бы санкции были достаточными, наступление бы уже закончилось», но «но нефть и газ из РФ продолжают покупать», передает ТАСС со ссылкой на Zeit.

Тем временем официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил: «Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась».

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку.

Напомним, Минобороны РФ получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.