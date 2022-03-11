Молдавия признала зависимость переговоров с ПМР от ситуации на Украине

От того, как будет развиваться ситуация на Украине, «очень сильно зависит», как будут развиваться переговоры с Приднестровьем, сообщил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

«Мы не можем это скрывать», – сказал Серебрян, добавив, что ситуация на Украине при этом вряд ли «напрямую затронет Молдавию». Об этом же, по его словам, «говорят и партнеры на Западе». Однако «эти события уже повлияли на решение приднестровского конфликта, нарушив планы» Молдавии с Приднестровьем. Серебрян заявил, что «запланированные на май переговоры в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, РФ и наблюдатели от США и ЕС)», скорее всего, не состоятся, передает ТАСС со ссылкой на ТВР.

Напомним, специальная операция Вооруженных сил РФ на Украине превратила Приднестровье в территорию со стратегическим значением. На этом фоне власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.