 

Молдавия признала зависимость переговоров с ПМР от ситуации на Украине

11.03.2022, 2:05, Новости дня
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От того, как будет развиваться ситуация на Украине, «очень сильно зависит», как будут развиваться переговоры с Приднестровьем, сообщил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

«Мы не можем это скрывать», – сказал Серебрян, добавив, что ситуация на Украине при этом вряд ли «напрямую затронет Молдавию». Об этом же, по его словам, «говорят и партнеры на Западе». Однако «эти события уже повлияли на решение приднестровского конфликта, нарушив планы» Молдавии с Приднестровьем. Серебрян заявил, что «запланированные на май переговоры в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, РФ и наблюдатели от США и ЕС)», скорее всего, не состоятся, передает ТАСС со ссылкой на ТВР.

Напомним, специальная операция Вооруженных сил РФ на Украине превратила Приднестровье в территорию со стратегическим значением. На этом фоне власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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