Мнение: Абрамович, ЦСКА и грязные секретики



Роман Абрамовича с “космонавткой” Юлия Пересильд

Посыпались “секретики”. В Британии, как все уже знают, англичане по беспределу отобрали у Абрамовича ФК Челси. По простому принципу “было ваше – стало наше”. Последние две недели меня эта простота несказанно умиляет: у Абрамовича изъяли Челси ценой 2 млрд. долларов, у Керимова власти Германии арестовали яхту “Дильбар” за 0,6 млрд. долл., власти Италии конфискуют у ведущего В.Соловьева две виллы на озере Комо общей стоимостью в 8 млн. евро…

Простой так называемый народ во всем мире от таких вестей ликует, самая бурная радость, как ни странно, как раз в России – в воздух летят чепчики, “наконец-то наших олигархов прижали” и т.п. Больше ареста яхты Дильбар наши люди могут обрадоваться разве что взятию Харькова – да и то не факт.

Сам я тоже не малейших симпатий к нашим олигархам не питаю, а уж тем паче – к Владимиру Соловьеву, на котором вообще пробы ставить негде. Меня, однако, пока еще заботят такие непопулярные вещи, как принципы, среди них – основополагающий принцип Частной Собственности. Который вроде как гласит, что частная собственность священна и нерушима, а изымать ее можно только по суду и только за какие-то особо тяжкие преступления.

В связи с этим даже кейс Соловьева мне кажется крайне разочаровывающим, не говоря уж про Абрамовичево Челси. Ведь у всех троих собственность забирают фактически только за принадлежность к России, то есть – по откровенно дискриминационному признаку. Абрамович и Керимов – даже не чиновники, они – частные лица и к аппарату управления государства РФ не имеют никакого отношения; у них изымают имущество просто “по паспорту”?! Какая-то удивительная простота, которая, как известно, хуже воровства. Государства “новой нормальности” расчехляются как-то совсем уж откровенно и цинично, точно по-шариковски: “как пожелаем, так и сделаем!”

Ну и заодно – вскрытие обещанных “секретиков”. Мимоходом в западной прессе сообщается, что арест всех активов и счетов Абрамовича в Британии ставит под угрозу ФК Челси… и – внезапно! – ПФК ЦСКА!!

Бинго! Я уже 15 лет слышу, что у ЦСКА есть тайный реальный владелец, и это – Абрамович. Мне все время возражали, говоря, в частности, что это было бы противозаконно, поскольку УЕФА, дескать, не разрешает, чтобы у клубов из разных стран, играющих в европейских кубковых турнирах, был один владелец – во избежание понятного “конфликта интересов”. ЦСКА и Челси не раз играли вместе в Лиге Чемпионов, и скандалов не было, но слушок все равно полз…

И вот – в этом “мелком” на общем анокалиптическом фоне вопросе маски тоже оказались сброшены. Секрет Полишинеля раскрыт: зловещий Гинер, который “все купил”, все эти 20 лет был не владельцем ЦСКА, а его зиц-председателем и менеджером, а реально все это время ЦСКА владел Роман Абрамович!

Еще одна деталь паззла с характерным щелчком встала на место. Хорошо!