Мнение: Письма: “Шоковая ситуация”

Два письма на околовоенные темы.

Первое.

simplicity_lit

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

Прочитала в Вашей ленте письмо, где мамы обсуждали, надо ли пить йод.

Нам (не в России) в связи с новой атомной электростанцией рядом, еще в прошлом году раздали таблетки калия йодида и инструктировали, как их пить. Может эта информация будет полезна и Вашим читателям, если сочтете это уместным.

Во-первых, йод, который надо пить при аварии в АЭС и утечке радиации, это специальные таблетки калия йодида. Упаси Бог не тот йод, которым мажем раны, и не какие-нибудь другие препараты. У нас они только по рецепту, у вас, наверное, тоже. Но может можно попросить, чтобы врач выписал. Их дома иметь никому не помешает, потому что как видим при военных действиях обстреливаются и атомные ЭС, а радиация не знает границ государств.

Таблетки калия йодида надо пить только тогда, если произошел несчастный случай, и радиация повышена. Профилактически их пить нельзя, это может быть вредно! Таблетки калия йодида помогают тем, что щитовидная железа тогда впитывают йод из них и не берут радиоактивный йод из окружающей обстановки. Особенно это важно для детей и молодых людей, есть мнение что тем, кем за сорок, вообще не надо их пить. Дозировка – по возрасту, от половины таблетки для младенцев до двух таблеток для подростков и взрослых.

Про повышенную радиацию и необходимость выпить таблетки должны известить власти, это не самодеятельность.

Спасибо, Эволюция, что все еще пишете. Нахуй войну.

(От себя добавлю, что препараты йода без рецепта, например йодомарин, можно принимать людям на постоянной основе, если нет гиперфункции щитовидной железы, по инструкции, по рекомендации врача. Йод добавляется в соль, йода много в морской капусте. Но это действительно не тот препарат, который принимают при повышенной радиации)

Второе.

marinaprima_nik

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Как поддерживать близкого человека, который находится на спецоперации?

Как лучше писать слова поддержи?

Я знаю его 10 лет и у нас с ним сексуальная связь. Отношений полноценных нет. Ему 35 мне 36

Он всегда был военным со времён Суворовского училища.

Когда я узнала, что он там, я конечно же испугалась.

Как лучше оказывать внимание и заботу?

О чем писать? Шоковая ситуация, хочется что-то писать, но эти сообщения не могут быть уже прежними, когда человек находится в опасности. Можно ли писать околосексуальные темы и о том как я его люблю?

(Да, люблю, жду, молюсь, верю. Не должно быть нытья, не нужно делиться дурными предчувствиями, нельзя выражать страхи и опасения, жаловаться на свою долю, нагонять тоску. Иногда женщины думают, что забота – это описывать, как сильно они переживают, а любовь – это плакать о том, как соскучились. Ничего из этого не является поддержкой. Поддержка – это выражение уверенности, что с человеком все будет хорошо и он прав. Все остальное – каркать под руку. Дискутировать о целях спецоперации с тем, кто в эпицентре – табу. Об этом можно подискутировать и даже поспорить с теми, кто сейчас на пляже в Тайланде или в Мексике)