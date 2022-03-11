Выстоять себе куртку! – Личное мнение

Японский бренд одежды Uniqlo объявил о приостановке деятельности в России.

Если судить по очередям, которые выстроились к магазинам сети, россиянам тут же срочно понадобились куртки. Желательно — на пару десятилетий вперёд.



Фото: Соцсети

В Икею за акулами отстояли — пора хватать шапки, причём мешками.

Ребят, ну, ёлы-палы! Ну, вы чего? Где ваше благоразумие? Вам что — заняться нечем, кроме как в панике спускать деньги на шмот, который ещё вчера вам был совершенно не нужен?

Если во вторник вы не планировали покупать куртку, а сегодня вдруг выстояли три часа, чтобы отхватить две, то что вами двигало?



Фото: Соцсети

Что будет завтра, я, честно скажу, не в курсе. Но если ещё вчера я не считала, что завтра мне понадобится 3 пары штанов и 7 платьев, то какой смысл покупать их сегодня? Я так рассуждаю.

Я слишком ценю своё время, чтобы тратить его на то, чтобы выстоять себе кособокий столик и не менее кособокую или пусть даже идеально пошитую куртку. Единственное, что может заставить меня занять позицию в очереди, — это угроза жизни и здоровью.

Если у вас другая позиция, выскажите её, пожалуйста. Может, я чего-то не догоняю?

Закупились впрок? А чем?

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