Мнение: Ржака, хохло-ботоферма перешла на удаленку и заработала снова!



Наши смешные зайки из нацисткой Украины после ударов ракетами – похоже очухались. Опять начались комментарии в стиле – все пропало. И обязательно: я сам из России, но вот и дальше по списку. И, конечно, количество.

Если бы их не отключили на пару дней – доказать, что такое количество мудаков в Сети работает за деньги – было бы нереально. Но сегодня, когда на всех каналах ВК, ТГ, Ютуб, даже тут – опять началось хохлобрехание – это уже как два пальца.

Если вы видите комментарии, что зарплаты в США, ЕС, просто на Западе ВСЕГДА выше – посылайте нахер.

Если вы видите комментарии, что типа они там переживут, а нам тут точно конец – посылайте нахер.

Откроенно говоря – просто посылайте нахер.

Потому что сегодня МО РФ опубликовало данные о биоэкспериментах Пентагона на Украине. По выпуску вирусов, поражающих только славян. По работе с летучими мышами и корона-вирусу. И так далее.

Всех тварей, кто после этого вам затирает про "Нет войне!" – надо тупо приравнивать к нацистам со всеми вытекающими. Ты против российской спецоперации? Ты враг России.

Других вариантов я просто уже не вижу – тут нечего обсуждать.

Никакие митинги за мир – не остановят США с их идеей расового превосходства, пускай вас не парит БЛМ – это для лохов, чтобы выиграть выборы Байдену было. Зато подобные митинги – это удар по нашим парням, которые защищают ваши пацифисткие жопы, между прочим.

80%+ населения – поддерживает хоть операцию Армии, хоть Армию. Потому что мы, в отличие от светлоликих дегенератов, которым в жопу шпилится и ПайПал (или АппПэй, как там) ближе ЖИЗНИ – помним, что защищали наши деды.

Я повторюсь: ни одна трусливая сволота еще ничего мне не сказала, когда дегенераты Навального выбили глаз просто водителю ФСБ! По-прежнему не вижу нигде реакции на зверства нацистов, на их прикрытие гражданским населением, на их работу над биологическим оружием. Все пацифисты завалили хлебальники и сделали вид, как обычно, что вовсе они не обосрались.

У меня плохие новости – когда наши парни вернутся, судя по всему будет разбор полетов – вы больше не сможете, сволочи, парить нам мозг и вкусно жрать в ваших сраных коворкингах и так далее. Сказал "а" – надо будет, нет, не говорить "б", отвечать. За базар.

Ну и плюс, надо помнить, что 20 мудаков, которые выйдут на "митинг" – западные СМИ, при поддержке в том числе и местных белоленточных СМИ, которые мимикрируют, хотя фотоаппаратов теперь в каждом телефоне – выдадут за сотни тысяч. Тут я бы рекомендовал такие вещи скринить, те же западные газеты и договорившись с представителями рекламных компаний – выкладывать на больших мониторах возле дорог в городах. Типа: "Вот, смотрите, западные СМИ показывают наших предателей Родины!".

Жестко? Наверное.

Но задолбали. Нас тут реально убивать хотели, в Европе идет такая накачка, что снова сжигать уже хотеть будут – а они, бл, "Нет войне!" постят говно в интернетиках.

Каждой такой сволоте раз за разом.

1) Поездка на Донбасс и спросить у тех, кто 8 лет все это видел – что там про войну знает это дерьмо?

2) Затем принудительная поездка в Киев и чтобы он публично где-нибудь с плакатиком постоял: "Я русский, мне стыдно за Россию, дорогие украинцы". Там сейчас любят всех подряд к столбам приматывать.

Нельзя быть хорошим, когда рядом нацисты. А вот трупом – это легко.

Господи, вот же сытные годы дегенератов наплодили….

Вместе победим!

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