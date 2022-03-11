Свобода выражения мнений

ЕСПЧ указал властям РФ на недопустимость вмешательства в работу «Новой газеты» из-за освещения событий в Украине.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение согласно Правилу 39 регламента суда (срочные меры) и указал правительству РФ на необходимость воздержаться от воспрепятствования работе «Новой газеты» в условиях вооруженного конфликта в Украине. Решение опубликовано на сайте суда.

Запрос о срочных мерах был сделан в рамках жалобы на нарушение ст. 10 Конвенции, заявителями — «Новой газетой» и телеканалом «Дождь».*

«Суд указал правительству РФ до дальнейшего уведомления воздержаться от действий и решений, направленных на полную блокировку или приостановку выпуска «Новой газеты», а также от любых других действий, которые в сложившихся обстоятельствах могут помешать реализации «Новой газетой» ее прав, гарантированных ст. 10 Конвенции (свобода выражения мнений)», — сказано в решении.

Решение ЕСПЧ вынесено по заявлению главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова от 3 марта. В нем он указал, что Роскомнадзор потребовал от газеты удалить материалы о «спецоперации» в Украине, опубликованные в период с 24 февраля по 1 марта, а также заблокировал телеканал «Дождь» и еще десятки СМИ в связи с освещением этих событий. Муратов в заявлении просил суд рекомендовать властям РФ не блокировать публикации, содержащие сведения о конфликте в Украине, отличные от официальной позиции властей России.

5 марта в РФ вступили в силу законы об уголовной ответственности за «фейки о действиях российских военных» и «призывы к антироссийским санкциям». В УК появилась статья 207.3 — «о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». За распространение информации, не соответствующей официальной позиции властей РФ, можно получить до 10 лет лишения свободы. Если это повлекло «тяжкие последствия» — до 15 лет.

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Из-за изменений в УК «Новая газета» была вынуждена удалить онлайн-трансляции и ряд статей о проведении «спецоперации» в Украине, новостные сообщения об этих событиях, а также приостановить выпуск новостей, так как в противном случае уже сообщенная информация могла бы квалифицироваться следствием и судом как «длящееся преступление».

Россия до сих пор является участником деятельности Совета Европы, несмотря на решение о приостановке прав представительства нашей страны в органах СЕ. Российские представители временно лишаются права принимать участие в совещаниях ПАСЕ и комитете министров СЕ. При этом юрисдикция ЕСПЧ продолжает распространяться на Российскую Федерацию, судья от РФ принимает участие в процессах и продолжает рассматривать поступившие и принимать новые жалобы. Это может прекратиться только в случае полного выхода РФ из СЕ, что, согласно Уставу Совета Европы, не может произойти ранее конца текущего года, а то есть 1 января 2023 года.

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