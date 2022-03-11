 

Мнение: Дефолт

11.03.2022, 0:50, Разное
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Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Технически это называется дефолт. Если ранее дефолт был объявлен по внутренним обязательствам, когда был введен запрет на выдачу валютных вкладов в валюте, превышающей сумму в 10 тысяч долларов (остальная часть вклада должна выдаваться рублями), то теперь прекращение обязательств перенесено и на обслуживание внешних долгов.

Если вы займете у соседа 10 тысяч, а предложите ему получить обратно тушенкой или закрутками варенья, он вряд ли оценит ваше великодушие. И любой суд, что характерно, с ним согласится…

Режим давно уже банкрот. Полный. Сегодня это просто озвучено вслух.

Источник: Эль Мюрид



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