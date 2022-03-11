Twitter посольства в Лондоне заблокировали за разоблачение фейка о Мариуполе

Посольство РФ в Лондоне разместило в Twitter заявление главы МИДа Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома в Мариуполе, страницу посольства заблокировали, сообщила дипмиссия.

Посольство опубликовало заявление Лаврова о том, что «медучреждение давно не работало и использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном «Азов». В посольстве подтвердили, что страницу временно заблокировали из-за якобы нарушения правил соцсети, «запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней». Нарушающим правила сообщества также признали комментарий посольства, в котором говорится, что на фотографиях с места происшествия запечатлена известный блогер Марианна Подгурская, передает РИА «Новости».

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на инсценировку фотосъемки якобы пациентов больницы в Мариуполе. Полянский отметил, что Подгурская «играет сразу трех «беременных», по-разному загримирована, она встречается и на других снимках одного и того же фотографа Евгения Малолетки, который живописует трагедию на Украине» и «сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее». Полянский также подчеркнул, что никаких пациентов в больнице Мариуполя, превращенной украинскими радикалами в военный объект, нет, передает ТАСС.

Дипломат выступал в четверг на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Хотя заседание было посвящено теме сирийского химдосье, делегации стран Запада начали критиковать российскую спецоперацию на Украине в связи с ударами по роддому в Мариуполе.

Напомним, в среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

Лавров рассказал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил, что якобы имевший место «авиаудар» по Мариуполю – полностью срежисированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа, а здание больницы переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов».

В соцсетях, предположительно, обнаружили девушку, которую фотографы засняли на развалинах роддома в Мариуполе. Она похожа на модель и популярную бьюти-блогера Марианну Подгурскую. Вместе с тем в соцсетях не исключают, что девушку могли насильно привезти на место событий.