Глава МВФ оценила угрозу дефолта в России

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что сценарий дефолта в РФ «более не представляется невероятным».

При этом Георгиева отказалась «спекулировать на тему возможного дефолта». Она отметила, что на вероятность такого сценария может повлиять, во-первых, то, как долго будет сохраняться действие антироссийских санкций, а также то, будет ли у РФ возможность выплачивать свои долги. Георгиева заявила, что «ни то, ни другое пока не ясно». По ее словам, «беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию», которая, как считают в МВФ, «будет носить глубокий характер».

Она сказала, что давление на Россию в связи с событиями на Украине, вероятно, продолжит усиливаться из-за того влияния, которое происходящее оказывает на глобальную экономику, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Георгиева считает «маловероятным» получение Россией доступа к специальным правам заимствования в условиях санкций. Как отметила глава МВФ, «для того, чтобы РФ могла использовать СПЗ, она должна найти готовую к этому сторону и обойти вызванные санкциями ограничения на финансовые транзакции», передает РИА «Новости».

Напомним, рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте. Экономист Антон Любич отметил, что «сейчас дефолт в РФ возможен только по неэкономическим причинам, что не скажется на жизни простых граждан».