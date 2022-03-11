 

Meta собралась разрешить призывы к насилию против россиян в Facebook

11.03.2022, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.

Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Временное разрешение на призывы к насилию относится к пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории РФ в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Российского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за убийство 27-летней давности

15.09 / Белый дом не подтвердил информацию о поставках Украине систем ПРО «Железный купол»

14.06 / Роскосмос рассмотрел возможность выхода туриста в открытый космос

23.07 / Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

10.11 / Пентагон пообещал проводить операции в Черном море «как сочтет нужным»

01.08 / Объем денежных переводов в Украину вырос – Нацбанк

12.05 / 73-летний Алибасов заявил, что сын отобрал у него паспорт и держит в заточении

07.01 / Израиль опроверг информацию о подпольных поставках вакцин для элиты в Украину

02.11 / Названы сроки сдачи первого серийного Су-57 с двигателем второго этапа

04.04 / Следователи начали проверку после сообщения о гибели туристов в Коми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика