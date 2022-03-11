Meta собралась разрешить призывы к насилию против россиян в Facebook

Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.

Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Временное разрешение на призывы к насилию относится к пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории РФ в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.