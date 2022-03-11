Мнение: Отмена НДС на золото, рекорд цен на никель и исключение урана из санкций

1. Важная перемена на отечественном рынке золота. Теперь обычным гражданам будет проще и выгоднее инвестировать в золотые слитки. Повышается привлекательность золота как средства сбережения капитала по сравнению с долларом и другими иностранными валютами:

https://lenta.ru/news/2022/03/09/zoloto/

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации. До этого налог составлял 20 процентов.

Поправки внесены в Налоговый кодекс. В пояснительной записке сказано, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики. По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны россиян на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15 процентов от производства).

Главное, чтобы теперь не слетели с патента на НДС многочисленные ювелирные магазины — раньше отмену НДС на слитки увязывали именно с отменой патента. Нет смысла решать одну проблему и тут же создавать другую, более серьёзную.

2. Ещё один экспортный товар России подорожал в разы:

https://tass.ru/ekonomika/13999057

Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник впервые превысила $100 тыс. за тонну. По данным биржи на 09:09 мск, стоимость металла росла на 110,8%, до $101,35 тыс. за тонну.

Таким образом, с начала недели цена никеля выросла почти в 3,5 раза.

К 10:05 мск стоимость металла замедлила рост, он торговался на уровне $82,34 тыс. за тонну (+71,26%).

Речь идёт о новом историческом рекорде цен, вдвое превышающем предыдущий рекорд 2007 года:

https://quote.rbc.ru/news/article/6226feb09a7947f147ad246e

3. Ещё одно ожидаемое исключение из западных санкций против России:

https://lenta.ru/news/2022/03/09/iskl/

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. Такое исключение из американских санкций, введенных против России, назвало агентство Reuters, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, поскольку получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях. По этой причине представители американской энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России.

Согласно публикации, собственное производство или переработка урана в США отсутствует. При этом, говорится в статье, в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей также не упоминается уран, что, как считает издание, подтверждает информацию его собеседника.