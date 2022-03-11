Мнение: Телега санкций
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«…такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие».
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
отсюда
Песков прав, какой смысл сейчас что-то прогнозировать? Прогнозировать раньше надо было, когда принималось решение о проведении спецоперации на территории Украины.
Но что важно, рано или поздно все-равно придется признать, что «экономическая война», как ее называет Песков, – это ответ на спецоперацию России на территории Украины. А не наоборот.
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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