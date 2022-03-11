Мнение: Телега санкций

«…такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие».

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента РФ



отсюда

Песков прав, какой смысл сейчас что-то прогнозировать? Прогнозировать раньше надо было, когда принималось решение о проведении спецоперации на территории Украины.

Но что важно, рано или поздно все-равно придется признать, что «экономическая война», как ее называет Песков, – это ответ на спецоперацию России на территории Украины. А не наоборот.

Фотография отсюда

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