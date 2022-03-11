 

Эксперты прогнозируют падение цен на квартиры в России

11.03.2022, 0:20, Разное
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За последний год цены на жилье в России резко выросли. И если в столице квартиры подорожали примерно на 20%, то в некоторых регионах рост цен за квадратный метр жилья и вовсе достиг 70%. Тем не менее, эксперты надеются, что все это временно, и даже прочат значительное снижение цен.

По мнению многих участников рынка, в ближайшем будущем цены на недвижимость в России могут упасть на 25-30%. Ожидаемое охлаждение рынка связано с тем, что покупательская способность россиян будет снижаться из-за высокого уровня инфляции. На фоне сократившегося спроса конкуренция за покупателя вырастет, и продавцы будут охотнее идти на сделку. Сыграет некую роль на рынке недвижимости и геополитическая напряженность.

На взгляд других экспертов, ситуация более сложная. Например, аналитик ФГ “Финам” Наталия Пырьева считает, что на рынке вторичного жилья может снизиться не только спрос, но и предложение. В ситуации экономической неопределенности многие владельцы могут отказаться от идеи продажи жилья. Цены на “вторичку”, по мнению аналитика, будут падать из-за снижения спроса. Однако стоимость квартир в новостройках может остаться на прежнем высоком уровне из-за увеличения себестоимости строительства.

Тем не менее, эксперт надеется, что правительство уже в ближайшее время предложит некие меры поддержки, чтобы граждане могли приобретать и квартиры в новостройках. В беседе с “Известиями” Пырьева посоветовала россиянам не спешить с решениями о покупке и посмотреть, что будет предложено для поддержания строительного сектора.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, на что следует обратить внимание при покупке квартиры.



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