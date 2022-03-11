Мнение: Смерть 9 мая

Из тг-канала Белковский:

«А теперь у нашей страны следующие сценарии развития.

1)Наиболее оптимистичный:

Северная Корея

Китай очень доволен, Западу тоже норм

2)Наименее оптимистичный:

Ядерная война и взаимное уничтожение центров Западной цивилизации

Китай в целом доволен, но китайцы тоже любят своих детей и вряд ли они совсем ничего не почувствуют, увидев такое зрелище в прямом эфире. Впрочем, они и раньше не были высокого мнения об умственных способностях белых людей.

3) Просто херовый:

Бесславный конец режима и введение Западной колониальной администрации, относящейся к людям, живущим здесь, как к скоту, с окончательным превращением России в ресурсную пустошь и пространства для любых, самых разных экспериментов. От социальных до биологических.

Впрочем, обычные люди не почувствуют никаких изменений. Эти относились к ним, как к скоту, и те будут относиться к ним так же.

Китай будет не очень доволен. Запад наоборот. Ну и дальше они повоюют за земли, которые принадлежали нашим предкам и которые наша элита так позорно предала. Да и все мы».

Проблема в том, что подобного рода сценарии очень легко генерировать – они буквально сами напрашиваются. Задача интеллектуальной элиты России (если она в России еще вообще осталась хоть какая-то) – напрячься и изобрести сценарий для страны, как ей выжить. Я бы сказал – это последний интеллектуальный вызов, и он очень высокого уровня. На деле ни одного позитивного сценария не просматривается даже близко – ведь на самом деле в одночасье разрушена даже не то что экономика страны (экономика – хрен бы с ней, “были бы кости – мясо нарастет”) – но всё куда хуже, разрушено МОРАЛЬНОЕ ОПРАВДАНИЕ существования страны. В последние недели потеряно гораздо больше, чем импорт-экспорт и Макдональдс: разрушен СМЫСЛ, потерян ответ на вопрос – ЗАЧЕМ РОССИЯ. Все имеющиеся и “само собой разумеющиеся” ответы, накопленные за нашу историю, разом обессмыслились.

Россия должна из ничего, из обломков, из стыда, чужой крови и грязи, вдруг заново изобрести и собрать, зачем она нужна. В перечисленных “вариантах Белковского” ответа на вопрос “зачем” нет. А если его не найти, причем быстро – страна исчезнет без следа, как какая-нибудь Австро-Венгрия.

Нужен смысл. Война с Украиной уничтожила последний миф, который еще хоть как-то скреплял эту территорию – миф о ВОВ. Очевидно, что после 24 февраля страна уже не может праздновать 9 мая – этот праздник умер. А значит – никаких “скреп” уже вообще не осталось.

Мы все – в звенящей пустоте. Россия превратилась в толпу незнакомцев на 1/9 суши, не связанных меж собой ничем, кроме объединенной ненависти мира. Нам не о чем говорить друг с другом, у нас нет ни общих ценностей, ни общего языка, ни общей культуры.

Смысл исчез.