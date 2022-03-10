В Украине погибли 549 мирных жителей, еще 957 получили ранения – ООН

В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 9 марта 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1 506 пострадавших среди гражданского населения в стране: 549 убитых и 957 раненых. К ним относятся:

– всего 549 убитых (101 мужчина, 67 женщин, 6 девочек и 9 мальчиков, а также 26 детей и 340 взрослых, чей пол пока неизвестен)

– всего 957 раненых (81 мужчина, 64 женщины, 14 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 760 взрослых, чей пол пока неизвестен)

Географическое распределение пострадавших:

– Донецкая и Луганская области: 608 пострадавших (123 убитых и 485 раненых)

– Контролируемая правительством территория: 469 пострадавших (99 убитых и 370 раненых)

– Территория, подконтрольная самопровозглашенным «республикам»: 139 пострадавших (24 убитых и 115 раненых)

Другие регионы Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 898 пострадавших (426 убитых и 472 пострадавших)

К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику.

УВКПЧ принимает к сведению отчет Уполномоченного Парламента Украины по правам человека, согласно которому к 13.00 (по местному времени) 9 марта 61 ребенок был убит и 100 – ранены. УВКПЧ также отмечает сообщение Национальной полиции в Харьковской области о том, что к 18:00 (по местному времени) 8 марта в Харьковской области общее число убитых составило 170 человек (165 взрослых и 5 детей), а общее число раненых – 368 человек.