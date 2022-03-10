Не бойтесь стиля ретро и помните о феномене двойного денима: восемь стильных советов, как носить наряды из джинсовой ткани

Если изначально одежда из джинсовой ткани была исключительно рабочей, то сегодня это повседневный тренд. В правильно подобранном наряде из денима можно отправиться и в офис, и на романтическое свидание, и просто на прогулку с друзьями. Вот несколько советов от стилистов по поводу того, как и с чем носить джинсы, чтобы всегда выглядеть стильно и красиво.

Не бойтесь джинсов в стиле ретро

В этом сезоне ретро-стиль особенно актуален. Наденьте симпатичный струящийся топ с рисунком, заправьте его в джинсы — и вот готов лук в стиле 70-х. Это один из самых простых вариантов, доступный каждому.

Джинсы с завышенной талией подходят любой фигуре

Многих охватывает страх при одной мысли, что джинсы с низкой посадкой возвращаются в моду. Не волнуйтесь, модели с высокой талией все еще в тренде. Наденьте их, например, с водолазкой, чтобы сделать свой образ элегантным и стильным.

Попробуйте феномен двойного денима

Если скомбинировать разные джинсовые ткани, образ тут же станет модным и шикарным. Феномен двойного денима был открыт еще в 70-х годах. Любой стилист согласится, что двойной джинсовый образ — это всегда красиво. Не бойтесь комбинировать текстуры и фасоны. Денима много не бывает!

Можно носить джинсы в качестве деловой одежды

Это главный совет, который дают стилисты современным модницам. Бизнес-кэжуал вполне может быть достигнут с правильными джинсами. Просто не забудьте надеть блузку или красивый жакет и туфли на каблуке, чтобы завершить образ!

Существует широкий ассортимент джинсовых фасонов, цветов и тканей, которые помогут вам выглядеть уместно даже в офисе.

Красно-бордовые джинсы в тренде в этом году

Эти тона уместны при любой погоде. Главный совет по стилю для таких моделей: наденьте красивую белую или нейтральную рубашку, чтобы выглядеть превосходно! Бордовые джинсы лучше сочетать с одеждой ахроматических цветов: белого, серого, черного, а также бежевого и синего. Бордовый цвет выглядит не так агрессивно, как красный, он считается более благородным и глубоким.

Рваные джинсы никогда не выйдут из моды

Рваные джинсы всегда будут в тренде, ведь они бывают разных стилей и фасонов. Вы также можете сочетать их, в зависимости от случая. Например, на Неделе моды в Париже Белла Хадид была замечена в рваных джинсах.

Белые джинсы отлично подходят для свежего образа

Сочетайте белые джинсы с футболкой и джинсовой курткой, чтобы завершить образ. Белые джинсы подходят ко всему, и, подобно рваным моделям, вы можете надевать их для любого случая. Наиболее актуальны укороченные модели. Они позволят продемонстрировать модную обувь и похвастаться узкой щиколоткой.

Сапоги выше колена поверх узких джинсов

Джинсы скинни по-прежнему остаются популярным фасоном, что бы ни говорили современные тенденции. Кожаные сапоги могут дополнить образ, а каблук подойдет для любого случая. Но выбирайте такую обувь, чтобы она облегала ногу не слишком сильно. Идеальными будут ботфорты или сапоги со свободной посадкой. В качестве верха выберите широкий пиджак, оверсайз-свитер или блузу с объемными рукавами-фонариками.