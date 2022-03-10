Клавикут и пикси с прямой челкой: стрижки с подиума, которые скоро перейдут в повседневную жизнь

Хотите опередить предстоящие тренды стрижек? Тогда прочитайте статью до конца – в ней представлены стрижки, которые будут актуальны в 2023 году. Международные модельные подиумы не только представляют одежду, которая будет в тренде в течение следующих сезонов, но также демонстрируют на моделях прически 2023 года, которые будут актуальны в течение всего года. Нашему вниманию уже были представлены варианты стрижек, отражающие естественность и элегантность женщины.

Стрижка пикси

Это наиболее популярный вариант короткой стрижки. Год за годом он попадает в тренды причесок. Несмотря на то, что это короткая стрижка, она очень нравится женщинам. Кроме того, пикси позволяет очень разнообразно укладывать волосы, поэтому подходит для любых форм лица. В 2023 году будет актуальна стрижка пикси с прямой челкой.

Также модным вариантом будет текстурированный пикси. Его отличие в том, что он намного длиннее сверху и более многослойный. Его можно укладывать небрежно, делать асимметричный пробор и даже использовать “мокрый эффект”.

В ближайшие месяцы мы увидим еще один вариант пикси – очень короткую стрижку с объемной челкой. Это вариант, который придает больше естественности и омолаживает, придавая образ “непослушной девочки”. Несмотря на это, стрижка может выглядеть очень элегантно и женственно. Если вы коротышка и у вас длинная шея, с данной прической вы будете выглядеть выше.

Стрижка базз

С тех пор, как певица Шинейд О’Коннор продемонстрировала его в 1989 году, многие знаменитости пошли по ее стопам, доказав, что они могут быть столь же привлекательными с данной стрижкой, ведь красота многогранна. Это достаточно смелый вариант, подходящий только для женщин с характером, которым нравится выглядеть необычно и оригинально. Чрезвычайно короткие, почти выбритые виски делают стрижку еще более интересной. Кроме того, такая прическа будет смотреться эффектнее на платиновых блондинках или на волосах ярких цветов, таких как синий и розовый.

Боб

Именно боб продолжит занимать первое место в рейтинге самых востребованных стрижек в парикмахерских. Боб является большим фаворитом, и это неудивительно, учитывая, что он идеально подходит всем типам лиц и имеет много вариаций.

Будет очень актуальна его более короткая версия, с челкой и слегка завитыми кончиками внутрь – микробоб. Кроме того, в следующем году мы увидим его как с челкой, так и без нее.

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Еще один вариант данной стрижки – итальянский, который с годами модернизируется и возвращается к трендам с обновленным стилем. Он более небрежный, чем, например, французский боб, и именно в этом заключается его главная изюминка. Также известный как “тупой”, итальянский боб требует выпрямления волос. Таким образом создается более элегантная прическа, не требующая многослойности.

Клавикут

Модные эксперты говорят, что одна из самых трендовых стрижек и, следовательно, самых востребованных в парикмахерских – клавикут, – вероятно, станет “звездой” 2023 года. Она является более длинной версией, чем классический боб: опускается на плечи и привлекает внимание к ключицам. Это просто идеальный выбор для женщин, которые не решаются на короткую стрижку, но также не хотят иметь длинные волосы. Клавикут – золотая середина, в которой большинство женщин чувствует себя максимально комфортно. Мода постоянно развивается, но у этого боба есть преимущество перед всеми остальными. Секрет его успеха: омолаживает, позволяет быть в тренде и, кроме того, хорошо подходит к любому типу лица.

Дизайнеры утверждают, что среди множества вариаций этой стрижки одним из самых актуальных будет парадный клавикут, который чуть длиннее классического спереди.

Длинные волосы

Конечно, длинные волосы всегда имеют место в самых главных тенденциях. Хотя вариантов их укладок очень много, дизайнеры подсказывают, что в 2023 году мы увидим их во всех версиях: гладкими, кудрявыми, с легкими волнами, но самым трендовым вариантом будут прямые с ровным пробором посередине.