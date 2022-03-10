 

В США заявили, что цены на бензин еще будут расти

10.03.2022, 23:15, Новости дня
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Власти США ожидают, что цены на бензин и энергоносители продолжат расти, однако считают, что это будет временным явлением, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. <…> Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением», – цитирует ТАСС Псаки.

В четверг американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания.

Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.

Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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