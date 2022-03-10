План поддержки экономики Москвы назвали «игрой на опережение»

Член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков оценил план мер по поддержке экономики и бизнеса Москвы, принятый мэром города Сергеем Собяниным.

Как считает Житков, работа столичных властей в кризисных ситуациях доказывает, что в Москве аккумулирована лучшая управленческая команда России. План по поддержке экономики и бизнеса затрагивает все основные аспекты экономики и бизнеса, передает «Национальная служба новостей».

В частности, Житков отметил оперативное выделение кредитов, которое направлено на спасение как самих предприятий, так и рабочих мест на них, а значит на поддержание платежеспособного спроса. Кроме того, по его словам, «востребованной мерой поддержки станут арендные каникулы и мораторий на повышение арендных ставок».

Также Житков указал на «ускоренный порядок контрактования и увеличение аванса до 70%». Он пояснил, что «для предприятий это означает, что пока идет обрушение внешних и прочих заказов», Москва «дает возможность продержаться несколько месяцев за счет, скажем честно, не самых маленьких закупок».

«Тем самым давая передышку бизнесу как минимум на несколько месяцев для выстраивания новых бизнес-решений. По факту это игра на опережение», – сообщил он, отметив важность экономии ресурсов и нервов предпринимателей.

Отдельно он остановился на продуманной кадровой политике в Москве: «Возможно, одним из самых главных решений можно назвать создание специального кадрового центра в Москве. Коллеги подтвердят: дефицит квалифицированных кадров сегодня страшнее всех санкций». Указанные меры можно считать фундаментом развития столичной экономики как минимум на несколько лет, считает он.

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В четверг власти Москвы приняли региональный пакет мер поддержки экономики и бизнеса. Власти города сообщили, что основными задачами станут социальная поддержка горожан, сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий и организаций, которые предоставляют гражданам товары и услуги. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Москва остается привлекательным городом для инвестиций.