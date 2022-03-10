Интерпол отказался исключать Россию из организации

Россию не исключат из Интерпола, но порядок рассмотрения ее запросов изменят, сообщила организация.

Подчеркивается, что Интерпол должен «поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации». При этом мандат организации «не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации». Однако московское бюро «не сможет напрямую запрашивать страны-участницы», запросы придется направлять в генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола, передает ТАСС.

В Интерполе указали, что организация создана для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений. В сообщении говорится, что до тех пор, пока «сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми», передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе. Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.