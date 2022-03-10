Может вызвать онкологию: врач предупредила россиян об опасности вируса папилломы

Некоторые подвиды вируса папилломы человека (ВПЧ) способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог Надежда Ковалева.

По словам Ковалевой, вирус может передаваться от человека к человеку половым путем и присутствовать в организме долгие годы. Это, в свою очередь, может привести к злокачественным изменениям клеток. В частности, ВПЧ способен вызвать рак шейки матки, полового члена, анального канала и другие виды рака, сообщает “Радио 1”.