Собчак, Лазарев, Пугачева – куда делась российская эстрада

Весь мир следит за тем, что сейчас происходит на Украине. Российские звезды тоже не остались в стороне. Кто-то из артистов активно высказывает свою точку зрения, пока остальные предпочитают отсидеться. Некоторые же стали уезжать из страны. Вот только непонятно, певцы и актеры покинули родину навсегда или их поездки были запланированы заранее.

“Благодаря переходу Юпитера в Рыбы с 29 декабря 2021 года, который в феврале-апреле формирует соединение с Нептуном в Рыбах, активизировалась тема эмиграции в жизни многих людей. Конечно, этот аспект затронул как обычных людей, так и отечественных звезд”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил натальные карты сразу нескольких знаменитостей. Так, стало известно, куда подевался Максим Галкин с супругой, Ксения Собчак и Сергей Лазарев.

“Исходя из показателей карт рождения, Максим Галкин вместе с семьей и Ксения Собчак действительно отправились в дальние поездки, но исходя из их карт, в этом году они в принципе будут много ездить. Сергей Лазарев также будет находиться за границей в этот период времени, но его действия были запланированы заранее и не имеют прямого отношения к происходящему”, – рассказал эксперт.