Стивен Сигал избавился от роскошного ранчо в Калифорнии

Загородное имение звезды площадью более двух тысяч гектаров находится в удаленном заповеднике в северной части Калифорнии. Впервые Стивен Сигал выставил недвижимость на продажу восемь лет назад. Изначально владелец хотел получить за ранчо 12 миллионов долларов, но тогда желающих не нашлось и объект был снят с продажи.

Спустя год ранчо вновь было выставлено на продажу по той же цене. Тем не менее, сделка осуществилась только спустя время. Как сообщила “Лента.ру”, теперь Стивен Сигал продал огромное имение всего за 7 миллионов долларов – это почти вдвое меньше изначальной стоимости. Складывается впечатление, что актер просто хотел избавиться от роскошной недвижимости, раз согласился так продешевить.

Известно, что на территории ранчо построено три дома, площадь главного из которых превышает тысячу квадратных метров. В местных резиденциях актер хранил большую коллекцию старинного оружия, чучела животных и различные буддистские атрибуты.

Чем именно было продиктовано решение Сигала о продаже имения, не сообщается. Известно лишь, что около года назад актер продал другую недвижимость в США – шикарный особняк в Аризоне. Тогда Стивен Сигал тоже попросил за дом на сто тысяч долларов меньше, чем сам заплатил за него примерно десятью годами ранее.