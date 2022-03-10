Не тренд, а классика. Вневременные образы, которые сейчас носят все

В моде постоянно появляются новые тенденции. Но, если вы не успеваете за ними следить и не хотите постоянно добавлять что-то новое в свой гардероб, обратите внимание на классику. Всегда полезно иметь в своей копилке несколько предметов одежды, которые будут актуальны в любое время. Мы научим вас создавать из них простые и стильные образы.

Рубашка, джинсы, блейзер, балетки

Если у вас есть эти вещи, то вы можете так одеваться, куда бы ни направлялись. Балетки можно спокойно заменить лоферами. Прямые джинсы всегда будут актуальны. Они непременно должны быть в вашем шкафу, точно так же, как пиджак и классическая рубашка. Солнцезащитные очки и черная сумка отлично дополнят ваш образ.

Юбка миди, высокие сапоги, верхняя одежда

Юбка миди выигрышно смотрится с высокими сапогами. Безусловно, сапоги эффектно будут смотреться и с короткими юбками или платьем, но стоит попробовать и другой способ. Верхняя одежда дополнит ваш образ. Это может быть длинное пальто или косуха. Первый вариант подойдет для создания более делового, аристократического стиля. Второй поможет вам выглядеть гораздо моложе и энергичнее.

Водолазка без рукавов, брюки, каблуки

Водолазки всегда будут в моде. Очень сложно представить более простой и в то же время более совершенный образ, чем водолазки без рукавов и черные брюки. Добавьте к наряду туфли или босоножки на каблуках. Изящно и стильно!

Платье-комбинация и блейзер

Нужны классические вещи для создания вечернего образа? Тогда без платья-комбинации и блейзера точно не обойтись. Каблуки завершат ваш женственный образ. Маленькая сумочка и украшения добавят вам роскоши и лоска.

Рубашка, джинсы, кроссовки

Возможности классической рубашки на пуговицах поистине безграничны. Она подходит для создания как делового, повседневного образа, так и вечернего, романтического.

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Для первого вам понадобятся кроссовки в ретро-стиле. Они добавят образу собранности. А для создания романтического стиля замените спортивную обувь на изящные туфельки на каблуках.

Рубашка, джинсы, сапоги

Одежда из джинсовой ткани всегда будет в тренде. Возьмите рубашку и джинсы, а затем черные сапожки или ботинки. У вас получится комфортный и непринужденный образ. Можно так отправляться на прогулку или работу. Если на улице прохладно, то наденьте пальто или пиджак.

Рубашка в полоску, брюки

В очередной раз классический вариант рубашки демонстрирует свою уникальность. Наденьте брюки, солнцезащитные очки и часы, и вы готовы идти на работу!