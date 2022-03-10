Умер экс-участник «Отпетых мошенников» Вячеслав Зинуров

Бывший участник музыкальной группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный также под псевдонимом Том Хаос, умер в четверг в возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге, сообщил его концертный директор Линар Сафиуллин.

«Он умер сегодня. Причину пока не раскрываем», – цитирует ТАСС Сафиуллина.

Он уточнил, что о смерти музыканта стало известно после того, как тот не приехал на съемки. Также сообщается, что обстоятельства смерти не связаны с криминалом.

Вячеслав Зинуров выступал с группой «Отпетые мошенники» с ее основания в 1996 году до 2021 года. Был вокалистом, диджеем, читал рэп.