Умер экс-участник «Отпетых мошенников» Вячеслав Зинуров
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Бывший участник музыкальной группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный также под псевдонимом Том Хаос, умер в четверг в возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге, сообщил его концертный директор Линар Сафиуллин.
«Он умер сегодня. Причину пока не раскрываем», – цитирует ТАСС Сафиуллина.
Он уточнил, что о смерти музыканта стало известно после того, как тот не приехал на съемки. Также сообщается, что обстоятельства смерти не связаны с криминалом.
Вячеслав Зинуров выступал с группой «Отпетые мошенники» с ее основания в 1996 году до 2021 года. Был вокалистом, диджеем, читал рэп.
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