 

Псаки: Передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне

10.03.2022, 21:50, Новости дня
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Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на том, что это могло бы спровоцировать мировую войну, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», – сказала Псаки на брифинге, информирует РИА «Новости».

Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, «которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле».

Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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