В окружении харьковского губернатора не исключили присутствия шпиона

В окружении председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова может быть российский шпион, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко «не исключает, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету». Геращенко заявил, что в «восемь утра был взрыв Харьковской областной администрации», при этом «через 15 минут» должно было состояться совещание. Как сообщил Геращенко «могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих», передает «Страна.ua» со ссылкой на канал «Украина 24».

РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. В планы Москвы не входит оккупация Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.