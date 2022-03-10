 

В США проболтались о вербовке своих граждан для отправки на Украину

10.03.2022, 21:27, Разное
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Военный атташе украинского представительства в США генерал-майор Борис Кременецкий рассказал о вербовке американцев для отправки на Украину. По его словам, задействованы более ста американцев, которые уже якобы прошли соответствующий отбор.

По словам военного атташе, среди прошедших вербовку зарегистрированы пилоты вертолетов и ветераны войн в Ираке и Афганистане, у которых есть опыт. В общей сложности с 24 февраля якобы порядка 6 тысяч американцев выразили желание пройти отбор для отправки на Украину.

При этом атташе заявил, что половина желающих отсеялась из-за недостающих характеристик и качеств. Некоторые даже не прошли первый фильтр для собеседования в онлайн-формате. Некоторым якобы помешало наличие криминального прошлого.

Напомним, 27 февраля украинский лидер Владимир Зеленский объявил о создании в интернационального легиона, в который могут вступить любые желающие иностранцы, для них он отменил визы.

Ранее в четверг 10 марта главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушолу провели переговоры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а желает видеть ее дружественной, без запрета на все русское.



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