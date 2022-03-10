 

Песков оценил экономическую обстановку: Ситуация беспрецедентная

10.03.2022, 21:27, Разное
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Пресс-секретарь президента констатировал, что США объявили России экономическую войну, которую ведут с помощью жестких санкций. Примеров такой экономической войны прежде не было, поэтому с полной уверенностью о ее исходе говорить трудно.

“Ситуация абсолютно беспрецедентная,” – отметил представитель Кремля.

Власти беспрестанно работают над этим вопросом: делают все, чтобы минимизировать последствия блокирующих мер со стороны Запада и снизить риски для российской экономики. В правительстве понимают, что граждане обеспокоены ростом цен, однако делать прогнозы по ценообразованию пока никто не берется.

Как сообщили РИА Новости, в связи со сложностью ситуации Песков оставил без ответа вопрос представителей СМИ о пределе недельной инфляции. Пресс-секретарь подчеркнул, что вместо разговоров о прогнозах, которые в сегодняшней обстановке – дело неблагодарное, нужно активно действовать, принимать необходимые меры.

Напомним, что на фоне западных санкций в отношении России в последние дни многие иностранные компании заявили о намерении уйти с нашего рынка. В ответ в Госдуме прозвучало предложение о передаче бизнеса российским предпринимателям для сохранения рабочих мест.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что озвучен список компаний-претендентов на национализацию в России.



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