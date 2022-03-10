Ольга Серябкина: первое интервью о сыне, новом альбоме и переменах в жизни

На съемке у Ольги все под контролем: свои стилист, визажист и фотограф и поддержка в лице маленького черного шпица по кличке Буся, который по-хозяйски расхаживает по квартире. Весь процесс проходит легко, на дружественной ноте и расслабленном вайбе. «Я только недавно осознала, что важно не просто идти от цели к цели, а получать удовольствие от самого движения к ней. Жаль, что мы об этом часто забываем», — делится Ольга.

Смартфон, vivo V23 5G

Ольга, вашему сыну уже три месяца, успели понять, какая вы мама?

Думаю, на этот вопрос лучше всего сможет ответить Лука, когда подрастет. Мне самой очень интересно, что он скажет. (Улыбается.) Могу сказать, что я стала гораздо ответственнее: понимаю, что мне нельзя болеть, ведь мое самочувствие напрямую связано со здоровьем малыша, поэтому мы с мужем очень следим за качеством нашей жизни. Еще заметила, что после рождения сына я стала более чуткой и внимательной по отношению к окружающим людям.

К осознанию чего пока еще не привыкли?

Наверное, такого нет. Дело в том, что Лука — долгожданный малыш. Он появился вовремя, в правильном отрезке жизни — ни раньше, когда я еще не созрела, ни позже. Мы с мужем ждали его и были готовы к переменам. Конечно, уклад жизни у нас поменялся, но мы проходим через все эти изменения с позитивом и большим удовольствием.

Уже успели оценить гаджеты для малышей. Какой у вас топ-3 в доме?

На самом деле они каждый месяц меняются — что нравится Луке сейчас, совсем недавно было абсолютно неинтересно. В настоящий момент наши фавориты — механическое кресло-качалка BabyBjörn и игрушка с детскими советскими песнями и различными звуками — сын от нее в восторге. Интересно наблюдать, как Лука растет и у него появляются новые фавориты.

Кардиган, Belik; юбка, Tender and Dangerous; туфли, Jimmy Choo; украшения, сумка, Dior; смартфон, vivo V23 5G

После рождения Луки увидели что-то новое в своем муже?

Мне кажется, каждая женщина интуитивно понимает, каким будет ее партнер. Когда мы решили создать семью, я понимала, что мой мужчина — лучший отец для моих будущих детей. Георгий очень внимательный и заботливый, и тут, в хорошем смысле, обошлось без сюрпризов. Еще до рождения Луки мы с мужем поняли, что в определенный отрезок времени каждый из нас будет ему нужнее. Сейчас сыну больше нужна мама: он на грудном вскармливании, только учится переворачиваться и быть чуть свободнее. Наступит момент, когда он подрастет, и муж будет принимать больше участия в воспитании. Однозначно общение сына с отцом очень важно, просто всему свое время. Необходимо четко понимать, что папа никогда не заменит маму, и наоборот. При этом Георгий всегда и во всем готов мне помочь. Мы оба работаем и стараемся так выстроить графики, чтобы было достаточно времени и на дела, и на сына, и друг на друга.

Недавно вы выпустили песню «Синий цвет твоей любви», посвященную сыну. Там есть строчка: «Ты забудешь про меня и захочешь свободы». Уже ловили себя на мысли, как быстро растут дети?

Нет, пока об этом не думала. Я, конечно, слышала фразу, что дети растут быстро, но думаю, что тот момент, когда мой ребенок захочет уйти, еще очень далеко. Я вообще люблю думать о том, что происходит здесь и сейчас, а если строить планы, то глобальные. Одно могу сказать точно: своему сыну я всегда буду предоставлять свободу выбора.

Платье, DashaLi; сапоги, Jimmy Choo; очки, Versace; украшения, Dior Кардиган, Belik; юбка, Tender and Dangerous; очки, Versace; украшения, Dior

Вдохновения было больше во время беременности или уже после встречи с Лукой?

Это абсолютно два разных чувства, непередаваемых ощущения. Мне очень нравится все, что сейчас происходит в моей жизни, от творческих процессов до внутреннего состояния: я живу так, как мне нравится, и делаю ту музыку, которую хочу. Я отталкиваюсь от своей внутренней трансформации. Последние два года сильно изменили меня: многое дали и что-то забрали. Но главное, я поняла, что не хочу никакой гонки. Я двигаюсь активно и в своем темпе и считаю, это очень важная вещь, о которой мы часто забываем, — быть в процессе и получать удовольствие от самого движения.

Ольга, несколько лет назад у вас вышел сборник стихов «Тысяча «М». Нет желания написать детские рассказы?

Пока я не чувствую, что готова к сказкам, но вот желание записать EP с песнями для малышей уже есть. Сейчас я слушаю много детской музыки, и одни песни классные, а другие — абсолютно дурацкие. (Улыбается.) Я понимаю, что должен быть простой мотив и запоминающиеся слова, но при этом хочется, чтобы звуки, которые дети слышат, были не примитивными. В советских песнях играли настоящие оркестры, и ребенок мог слышать качественную музыку. Детей нельзя недооценивать, они прекрасно все воспринимают и понимают, и как раз те композиции, которые ребенок слушает с рождения, формируют его вкус. Поэтому песенка песенке рознь. И я хочу, чтобы все родители обращали на это внимание.

Кардиган, Belik; юбка, Tender and Dangerous; туфли, Jimmy Choo; украшения, сумка Dior

Весной у вас выходит альбом. Расскажите, как шла работа над ним.

Я с трепетом вспоминаю этот период. Я была в положении и создавала музыку и песни в максимально одухотворенном состоянии. Во время беременности я запретила себе нервничать по любому поводу, потому что внутри не просто рос человек, но и формировалась личность, его бессознательное отношение к вещам: мамины страхи, нервы, перепады настроения — все влияет на малыша. Я много думала об этом и была очень внимательна к таким вещам. Поэтому работа над альбомом проходила в невероятном состоянии. Мне повезло: мое тело подарило мне легкую беременность. Я кайфовала от процесса и от себя, мне кажется, это отразилось и на альбоме.

Какой процесс создания пластинки у вас любимый?

Когда песня уже готова и наступил этап так называемой шлифовки. Я слушаю ее одна и кайфую — этот момент самый волшебный.

Платье, Belik; туфли, Manolo Blahnik; украшения, Dior; смартфон, vivo V23 5G

Ваш новый трек «Бывшие» очень успешно зашел в чарты. Песня оказалась близка вашим поклонницам. А вы сами легко расстаетесь с людьми?

Эта песня одна из любимых в альбоме. Считаю, что любовь к себе гораздо важнее, чем чувства к тому, кого мы отпускаем с большим трудом. Мне кажется, каждый человек, послушав этот трек, узнает в нем себя. Легко ли я расстаюсь с людьми? Уверена, порой с людьми расставаться нужно. Стоит отпустить человека и освободить место для кого-то нового. Но это не значит, что людьми надо разбрасываться. Нужно дорожить и ценить тех, кто рядом, если это искренне, по-настоящему и честно. Если отношения изжили себя — так тоже бывает, — не надо бояться отпустить.

Вы сказали, что песня «Синий цвет твой любви» изменила вектор всего альбома — в какую сторону?

Эта песня была записана за день до родов. Альбом был уже готов, но во мне что-то щелкнуло, я поняла, что нужна еще одна композиция. Я поехала в студию, и мы создали этот трек. Он поменял фокусные песни, название альбома и вообще ощущение от него. Не могу представить, каким был бы диск без этой песни, а моя жизнь без сына.

СТИЛИСТ: Валерия Никольская

АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: Анастасия Кукина

СЕТ-ДИЗАЙН: Арсения Филатова

Платье, боа, Belik; туфли, Manolo Blahnik; украшения, Dior