КамАЗ теснят к обочине

Камскому автогиганту достались и развал СССР, и дефолт, и пожар, а теперь — санкции.

В зеркале заднего вида камского грузовика — разруха 90-х и черный дым над родным предприятием. Впереди сквозь лобовое стекло хорошо видны санкции, которые надо как-то объехать — хотя бы по ухабам.

Уже известно, что немецкая компания Daimler Truck, сотрудничавшая с КамАЗом около 12 лет, решила заморозить эти партнерские отношения. Наши деловые СМИ цитируют заявление компании о том, что из-за событий на Украине больше не будет построено совместно с КамАЗом ни одного грузовика и не будут поставляться в Набережные Челны комплектующие детали.

Это стоп-сигнал. Достаточно сказать, что на камские машины нового поколения устанавливались двигатели Daimler, которые приходили в Челны уже в собранном виде.

Теперь придется вернуться к грузовикам из прежнего модельного ряда и ставить на них свой двигатель. Мнением водителей придется пренебречь, как и мнением экологов. Таков выхлоп травмированной экономики.

Понятно, что двигатель — важная проблема, но не единственная. По некоторым оценкам, челнинский грузовик на 70–80 процентов состоит из импортных комплектующих. Полгода-год могут уйти на налаживание новых связей и выстраивание доставки деталей.

Руководители автогиганта, как всегда, настроены довольно оптимистично. Так, «Вести КамАЗа» сообщают, что первый заместитель генерального директора Юрий Герасимов выступил перед работниками Прессово-рамного завода.

«Поставки из Европы, на которые завязана наша компания, остановились, — сказал он, — но КамАЗ не останавливается. Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием… Со второй половины месяца, с начала сборки измененного модельного ряда, в сутки будем собирать по 180 автомобилей».

Вроде бы не так и плохо, если вспомнить, что КамАЗ, закончивший прошлый год с чистой прибылью в 4,06 миллиарда рублей, планировал в 2022 году собирать в сутки не намного больше — 210 машин. Возвратом к старым моделям опять-таки придется пренебречь.

На заводе КамАЗ в Набережных Челнах. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Одновременно пресс-служба предприятия сообщает, что нет и речи о сокращении зарплаты работников, а также их самих. Экономить предполагается на чем-то другом. Тут можно вспомнить, как в пору былых катаклизмов автогигант освобождался от всевозможных надстроек. Кто только ни находился на его балансе, создавая, как говорят автомобилисты, дополнительную нагрузку на ось: и трамвайное депо, и водоканал, и шахматный клуб, и даже женская футбольная команда, которая в 1996 году из-за отсутствия финансирования была расформирована.

От финансирования мужской футбольной команды КамАЗ отказался в сравнительно благополучном 2013 году, но за счет других спонсоров она уцелела. Буквально на днях, 3 марта, ФК «КамАЗ», дошедший до одной восьмой финала Кубка России, слетал в Петербург к самому «Зениту». Правда, проиграл 0:6, но лишний раз напомнил о себе и о городе на Каме, которому любые неприятности нипочем. И сухой счет на футбольном поле, и засохший счет в банке…

А что касается экономики города, то Набережные Челны — это не один КамАЗ. Есть тут и другие предприятия, и, судя по всему, они тоже разобрались, как жить и работать под прессом санкций. Так, компания «Челны-носок» объявила:

«Мы готовы заместить импортные товары своими».

Да, эта местная фабрика выпускает мужские, женские и детские носки и вполне уверена в своих возможностях. Это у нас называется импортозамещением. Хотя, как признается начальник производства предприятия Вячеслав Лохмотов, полное замещение невозможно, поскольку около 99 процентов пряжи для чулочной отрасли завозится из Китая за не нашу валюту.

Но что поделаешь, если наша экономика давно уже находится в положении: пятки вместе, носки — из чужой пряжи.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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